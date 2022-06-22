Рим, 22 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Новое политическое движение экс-лидера популистов Италии, главы МИД Луиджи Ди Майо может объединить вокруг себя центристские силы, заявил 22 июня губернатор Лигурии, лидер партии «Италия в центре» Джованни Тоти.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Как сообщалось ранее, Ди Майо покинул ряды популистского «Движения 5 звезд» и объявил о формировании новых фракций («Вместе ради будущего») в обеих палатах парламента.

Формальной причиной является конфликт между Ди Майо и новым лидером партии, экс-премьером страны Джузеппе Конте. Оппоненты Ди Майо в свою очередь полагают, что им движет желание возглавлять пусть небольшую, но полностью контролируемую партию и фракцию.

Предполагается, что в лидеры будущей «центристской коалиции», которая будет бороться за голоса избирателей, не симпатизирующих ни либералам, ни правым, ни популистам, пригласят действующего премьер-министра Марио Драги.