Нижний Новгород, 22 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В условиях санкционного давления со стороны стран Запада сотрудничество с Белоруссией может стать ключом к решению вопросов импортозамещения. Об этом заявлено в ходе заседание экономического комитета законодательного собрания Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Также стало известно о том, что в 2021 году регион наторговал с Белоруссией на $1 млрд 129,4 млн (61 млрд 787 млн рублей), что больше показателя 2020 года на 47,5% или на $363,7 млн (19 млрд 897 млн рублей).

При этом Белоруссия заняла первое место в ряду 145 внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

Экспорт нижегородских товаров в Белоруссию вырос на 51,9% и достиг $870,5 млн (47 млрд 623 млн рублей), а импорт белорусской продукции в регион — на 34,5% и сложился на уровне $258,9 млн (14 млрд 164 млн рублей).

Основу товарооборота между Нижегородской областью и Белоруссией составили ядерные реакторы, оборудование и механические устройства, пластмассовые и резиновые изделия, наземный транспорт, запчасти, электрооборудование, каучук, древесина и древесный уголь.