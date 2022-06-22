Мессина, Италия, 22 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Корабль Sea Eye 4, на борту которого — чуть менее 500 нелегальных мигрантов, утром 22 июня вошел в порт итальянской Мессины.

VOA Мигранты в Мессине

До этого корабль провел несколько суток в море, а с учетом времени, ранее проведенного в лодках по дороге в Европу, некоторые из мигрантов находятся вне суши уже почти две недели.

Нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь, они получили ее еще до того, как корабль вошел в порт.