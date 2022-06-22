Калининград, 22 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Запрет на транзит ряда товаров в Калининградскую область со стороны Литвы, вероятнее всего, приведет к росту цен на отдельные наименования продукции в этом регионе России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил экономист Василий Колташов.

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По его словам, портовая инфраструктура в области едва ли сможет справиться с дополнительной нагрузкой таких масштабов и сразу же начать обслуживать поток товаров, которые до этого везли прямым путем.

«Конечно местные власти уже заявляли, что будут расширять возможности портов. Но это означает рост расходов, ограничения в поставках некоторых грузов. Прежде всего это коснется тяжелых сыпучих грузов», — сказал Колташов.