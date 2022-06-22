Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Известный рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) опубликовал фрагмент новой песни. Об этом сообщил портал HotNewHipHop 22 июня.

Kid Cudi Кадр из интервью на телевидении

Предстоящая работа получила название Talk About Me, а в её записи приняли участие Дензел Карри и JID (Дастин Раут). Релиз же самой композиции намечен на 24 июня 2022 года.

Ранее Kid Cudi озвучил дату выхода новой пластинки. Так, проект под названием Entergalactic увидит свет 30 сентября 2022-го.

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