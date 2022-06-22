Москва, 22 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Здание школы № 6 в городе Авдеевке (ДНР) взорвали украинские боевики, сообщил 22 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Авдеевка

Затем, отмечает представитель Минобороны РФ, украинская сторона распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в прессе на Украине и на Западе.