Милан, Италия, , 21:20 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, туринский «Ювентус» и испанская «Валенсия» поборются за 36-летнего таранного центрфорварда миланского «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.

Логотип Ювентуса

За «Интер» Эдин Джеко выступает с 14 августа 2021 года после перехода из «Ромы» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость боснийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Эдин Джеко принял участие в 36-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.