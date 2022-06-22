Челябинск, , 21:17 — REGNUM Для Челябинской области будет приобретён 81 новый автобус. Об этом сообщает областной миндортранс.

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Ранее, в апреле, министерство направило в Минтранс России заявку на помощь с обновлением общественного транспорта. Участие в конкурсе приняли 48 субъектов России, и заявка из Челябинской области заняла пятое место.

Для Челябинской городской агломерации закупят автобусы большого класса на газомоторном топливе. Из них 16 в 2022 году, 15 — в 2023-м, а ещё 50 — в 2024-м.