Нижний Новгород, , 21:17 — REGNUM Требование об обязательном ношении масок в общественных местах могут вновь ввести в Нижегородской области со второй половины сентября текущего года. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова в ходе прямого эфира.

Ребёнок в медицинской маске vperemen.com

По её словам, заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, но имеет шансы опять достигнуть прежнего уровня из-за того, что отдыхающие за границей или в других регионах России нижегородцы могут завезти новые штаммы инфекции.

Поэтому Садыкова настоятельно рекомендует жителям Нижегородской области ревакцинироваться от COVID-19 до наступления осени, чтобы снизить риски заражения во время очередной волны пандемии коронавируса.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области отменили в начале июня 2022 года в связи со значительным снижением уровня заболеваемости коронавирусом.