Бухарест, , 21:17 — REGNUM Кабинет министров Румынии объявил о начале реализации масштабной программы по стабилизации цен на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дорогой бензин Images Money

Согласно официальной информации, в ближайшее время из государственного бюджета будет выделено более $2 млрд. Предполагается, что соответствующие средства будут распределены среди крупнейших энергетических компаний страны.

Напомним, ранее в Румынии резко подорожал бензин. Это вызвало транспортный коллапс в ряде крупных румынских городов.

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