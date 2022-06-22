Бухарест, 22 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии объявил о начале реализации масштабной программы по стабилизации цен на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Images Money Дорогой бензин

Согласно официальной информации, в ближайшее время из государственного бюджета будет выделено более $2 млрд. Предполагается, что соответствующие средства будут распределены среди крупнейших энергетических компаний страны.

Напомним, ранее в Румынии резко подорожал бензин. Это вызвало транспортный коллапс в ряде крупных румынских городов.