Лондон, 22 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. 27-летний голкипер лондонского «Челси» и сборной Испании по футболу Кепа Аррисабалага может следующий сезон провести в чемпионате Франции. Как сообщает издание Footmercato, испанца может арендовать «Ницца».

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

В прошедшем сезоне Кепа Аррисабалага принял участие в пятнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей. Восемь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Кепа Аррисабалага выступает за «Челси» с 8 августа 2018 года после перехода из «Атлетика» из Бильбао за 80 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.