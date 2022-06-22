Ижевск, 22 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Удмуртии завершили весеннюю программу лесовосстановления. На площади около 4,8 тыс. гектаров высажены сосны и ели, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

vk.com/a. brechalov Саженцы хвойных культур

Он уточнил, что сеянцы выращены в Игринском, Можгинском, Вавожском, Балезинском, Увинском, Глазовском, Кезском, Красногорском и Якшур-Бодьинском питомниках. Кроме того, 5 млн сеянцев отправились из Удмуртии в Челябинскую, Кировскую и Свердловскую области.

По словам Бречалова, сегодня в регионе высаживается деревьев больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам. Также он отметил, что деревообрабатывающие предприятия республики не только высаживают новую поросль на тех участках, где велась лесозаготовка, но и ухаживают за насаждениями.

«Один гектар еловых насаждений, по исследованиям, может задержать в кронах до 32 тонн пыли в год, сосновых — до 35», — подчеркнул Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сарапуле планируется реализовать инвестиционный проект по созданию питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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