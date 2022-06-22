Хельсинки, 22 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Об уходе из России финской компании Tikkurila сообщается 22 июня в заявлении производителя красок.

Краска

Руководство компании пояснило, что принято такое решение в связи с действиями России на Украине. Причём продукция Tikkurila оставалась в России «по минимуму», начиная с конца февраля.

Этот минимум, отмечают финны, обеспечивал заработок российским сотрудникам Tikkurila. При этом госпредприятиям России компания свою продукцию не продавала, как и на авиационные заводы.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию», — сообщили в компании. Отмечается, что не исключён вариант полной продажи бизнеса.