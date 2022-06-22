Карталы, Челябинская область, , 21:09 — REGNUM В Карталах Челябинской области местный житель осужден за обман 37 граждан. Общий размер ущерба превысил 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Kurse.ru

Установлено, что этот гражданин рекламировал свои услуги по изготовлению и установке изделий из металла. Однако он не исполнял полученные заказы, но деньги брал и распоряжался ими на своё усмотрение.

Суд назначил ему четыре с половиной года заключения. Отбывать их он будет в колонии общего режима.