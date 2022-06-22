Манчестер, Великобритания, 22 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. 35-летний таранный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает издание Marca, на футболиста претендует «Райо Вальекано», за который выступает Радамель Фалькао.

Ailura Эдинсон Кавани

Текущее соглашение Кавани с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракта уругваец покинет клуб из Манчестера на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Эдинсон Кавани принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле Кавани провел 761 минуту.

Эдинсон Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.