Москва, , 21:09 — REGNUM Известный продюсер Виктор Дробыш одержал победу в судебном процессе против актрисы Настасьи Самбурской. Об этом сообщил портал StarHit 22 июня.

Виктор Дробыш Кадр из интервью

«Сегодня произошло очень важное событие! Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены. И самое важное, мы доказали, что нельзя «послать продюсера», не желая ничего платить — это незаконно», — заявил Дробыш. Стоит отметить, что предыдущие судебные разбирательства также завершились в пользу продюсера.

Напомним, Виктор Дробыш и Настасья Самбурская начали сотрудничество в 2017 году, когда последняя захотела стать певицей под руководством продюсера. Вскоре Самбурская отказалась выполнять условия контракта, после чего начались различные судебные разбирательства.

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