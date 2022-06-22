Вашингтон, 22 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Известный актёр Брэд Питт намекнул на скорый уход из киноиндустрии. Об этом сообщило издание GQ 22 июня.

Instagram.com/bradpittoficial Брэд Питт

«Я считаю себя находящимся в конце пути. Последний семестр или триместр. Каким будет этот отрезок? Каким я захочу его выстроить?» — заявил артист. В то же время Питт отметил, что по-прежнему «хочет большего» от своей профессии и готов сняться ещё в ряде проектов.

Напомним, Брэд Питт начал свою карьеру в кино в конце 1980-х годов. В настоящий момент артист является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актёров в мире.