Париж, , 20:44 — REGNUM Две 155-мм самоходные гаубицы французского производства CAESAR захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными и уже доставлены для изучения на «Уралвагонзавод», заявил 22 июня известный французский адвокат и политик Режис де Кастельно на своей странице в соцсетях.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

По его словам, это «ещё одно достижение Макрона».

«Очередное достижение Макрона. Два французских самоходных артиллерийских орудия CAESAR захвачены русскими полностью исправными. Сейчас они уже находятся на уральском предприятии «Уралвагонзавод», где их изучат методом полной разборки. Спасибо, Макрону. Но платим за это мы», — написал Кастельно.

Стоит отметить, что официального подтверждения захвата французских САУ не поступало.

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