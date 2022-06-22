София, 22 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов 22 публично заявил о том, что его партия поддержит предложение Франции о снятии вето на вступление Северной Македонии в ЕС на голосовании в парламенте, и предложил правительству поднять этот вопрос.

(сс) European People's Party Бойко Борисов

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Борисов заявил, что предложение Франции содержит все требования болгарской стороны.

В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что вступление Северной Македонии в ЕС не будет предательством Болгарии и предложил вместо дебатов в соцсетях заботиться о новых поколениях.

Напомним, правительство Борисова несколько лет подряд блокировало вступление Северной Македонии в ЕС, однако политик резко изменил свою позицию за день до голосования по этому вопросу в Европейском совете.