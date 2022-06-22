Москва, , 20:29 — REGNUM Елена Родионова, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, член Координационного Совета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», директор АНО по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» рассказала корреспонденту ИА REGNUM о значимости Дня памяти и скорби для воспитания молодого поколения и о том, как важно научить молодежь отличать правду от лжи.

Память ИА REGNUM

«В этом году мы, вместе с коллегами из Белоруссии, проводили обсуждение темы патриотического воспитания в Брестской крепости. В таких местах история оживает. История это мощное оружие. И сейчас мы, отдалившись во времени от событий 1941–1945 годов, видим как опасно не усваивать ее уроки. Эта дата стала началом трагедии для многих миллионов людей. Фашизм искалечил тысячи судеб по обе стороны линии фронта. Но, история это ещё и мощное оружие правды, она вооружает архивными документами, кадрами хроники, воспоминаниями участников событий. Давайте в этот день не только вспомним павших бойцов, замученных в лагерях, умерших в госпиталях, но и постараемся рассказать своим детям чуть больше, чем написано в учебнике истории. О сути, причинах и последствиях. Сейчас это можно сделать на реальных примерах. Пусть эти параллели между прошлым и настоящим помогут нашим детям отличать правду от лжи, распознавать фашизм во всех его лицах», — рассказала Елена Родионова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Тогда, начиная с 22 июня 1941 года, на стороне нацисткой Германии против СССР воевали представители тех же народов, государства которых сегодня отправляют на Украину вооружение, инструкторов и наёмников. Нет сомнения, что коллективный Запад руками Украины напал на Россию. Президент России Владимир Путин сказал очень правильные слова о создании «враждебной нам «анти-России», на наших же исторических территориях, поставленных под полный внешний контроль, накачанной самым современным оружием», — подчеркнула общественный деятель.

«Россия, как и Советский Союз, использовала весь потенциал дипломатических инструментов для мирного сосуществования с коллективным Западом. Но мир с Россией и само её существование не входит и не входило в стратегические цели коллективного Запада как сейчас, при гегемонии США, так и во времена, когда верховодила нацистская Германия», — завершила свой комментарий Елена Родионова.