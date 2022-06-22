Москва, , 21:30 — REGNUM Украинские боевики разместили огневые позиции прямо в школах в городе Краматорске (ДНР), сообщил 22 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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Разместили они в школах №4 и №25 также снайперские точки, причём эвакуацию жильцов близлежащих жилых домов укронацисты умышленно не проводили.

Также в городе в одном из многоквартирных домов ВСУ оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения. Жителей насильно удерживают в своих квартирах.

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