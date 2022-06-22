Стокгольм, , 20:37 — REGNUM 22 июня завершился, пожалуй, последний напряженный день в шведской политике в этом созыве риксдага — правительству удалось провести свой законопроект по весенним поправкам в бюджет, и больше никаких судьбоносных голосований в парламенте Швеции до сентябрьских выборов не запланировано. Об этом сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

До последнего судьба бюджета висела на волоске. Беспартийная Амине Какабаве со своим решающим 175-м голосом требовала от правительства Швеции публичных заверений, что в переговорах по вступлению в НАТО Стокгольм не пойдет Анкаре на уступке в деле поставок вооружений.

Никакого ответа, по крайне мере публичного, от правительства не прозвучало, но Какабаве все равно нажала на решающую кнопку.

За законопроект финансового комитета риксдага (то есть законопроект правой оппозиции) проголосовали 173 депутата, и он провалился. 174 голоса набрал теневой бюджет правительства. Два депутата (по одному из блока правительства и оппозиции) при голосовании отсутствовали.

«Теневой бюджет правительства», — пожалуй, такое бывает редко. Но для тех, кто следил за склоками в риксдаге известно, что первоначальный законопроект финансового комитета (то есть правительства) провалился на первом голосовании несколькими днями ранее, поэтому теневой бюджет оппозиции стал основным, а правительственный — наоборот.

«Я думаю, то, что произошло, является показательным завершением нынешнего созыва риксдага, который был лишен малейшей определенности», — заключил лидер оппозиции Ульф Кристерссон, чьи поправки в бюджет не прошли.