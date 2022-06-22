Нью-Джерси, США, , 21:06 — REGNUM На популярного рэпера Lil Tjay (Тион Дальян Мерритт) было произведено вооружённое нападение. Об этом написал портал Complex 22 июня.

Lil Tjay Кадр из интервью

Как сообщил источник, нападение на музыканта произошло в ночь на 22 июня 2022-го в Нью-Джерси (США). В результате стрельбы рэпер получил многочисленные огнестрельные ранения, после чего был доставлен в местную больницу. В настоящий момент он находится в критическом состоянии.

Напомним, Lil Tjay начал музыкальную деятельность в 2017 году и к настоящему времени успел записать два студийных альбома. На счету рэпера также имеются совместные песни с J. Cole, Fivio Foreign, Polo G и многими другими исполнителями.

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