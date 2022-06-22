Нью-Джерси, США, 22 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. На популярного рэпера Lil Tjay (Тион Дальян Мерритт) было произведено вооружённое нападение. Об этом написал портал Complex 22 июня.

Кадр из интервью Lil Tjay

Как сообщил источник, нападение на музыканта произошло в ночь на 22 июня 2022-го в Нью-Джерси (США). В результате стрельбы рэпер получил многочисленные огнестрельные ранения, после чего был доставлен в местную больницу. В настоящий момент он находится в критическом состоянии.

Напомним, Lil Tjay начал музыкальную деятельность в 2017 году и к настоящему времени успел записать два студийных альбома. На счету рэпера также имеются совместные песни с J. Cole, Fivio Foreign, Polo G и многими другими исполнителями.