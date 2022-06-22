Лондон, 22 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Восполнение запасов британского вооружения, оскудевших из-за больших поставок на Украину, потребует нескольких лет производства, заявил 22 июня начальник британского генштаба Тони Радакин в Комитете лордов по международным отношениям и обороне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Если быть честными, надо говорить о годах, потому что невозможно моментально произвести современное вооружение», — сказал Радакин.

По его словам, ограниченность мощностей военной промышленности Британии усугубляется большими объемами экспорта оружия на Украину.

«Скорость расходования вооружения на Украине и промышленные возможности по восполнению запасов создают значительную проблему», — отметил Радакин.

При этом он призвал правительство взаимодействовать с 12 крупными компаниями военной промышленности, переговоры с которыми уже ведутся.