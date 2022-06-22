Тирана, , 20:34 — REGNUM Министр обороны Албании Нико Пелеши 22 июня сообщил о том, что с 1 июля заработная плата военнослужащих будет увеличена на 30%.

Крепость Петрела, Тирана, Албания ShkelzenRexha

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заявление Пелеши было сделано перед журналистами после очередного заседания правительства. По словам политика, такое решение для вооруженных сил принимается впервые за последние 30 лет.

В реальном выражении зарплата албанских военнослужащих возрастет почти на 26 тысяч рублей. Дополнительно увеличены надбавки на продовольствие. Ведется подготовка списка из 30 категорий военных, которые будут получать дополнительные надбавки к надбавкам.

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