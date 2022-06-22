Тирана, 22 июня 2022, 20:34 — REGNUM Министр обороны Албании Нико Пелеши 22 июня сообщил о том, что с 1 июля заработная плата военнослужащих будет увеличена на 30%.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заявление Пелеши было сделано перед журналистами после очередного заседания правительства. По словам политика, такое решение для вооруженных сил принимается впервые за последние 30 лет.
В реальном выражении зарплата албанских военнослужащих возрастет почти на 26 тысяч рублей. Дополнительно увеличены надбавки на продовольствие. Ведется подготовка списка из 30 категорий военных, которые будут получать дополнительные надбавки к надбавкам.
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