Феодосия, Крым, , 20:09 — REGNUM Три миллиарда рублей выделяются на благоустройство города Феодосия — жемчужины крымских курортов. Об этом 22 июня написал глава региона Сергей Аксёнов в своем Телеграм-канале.

Константин Богаевский. Феодосия (фрагмент) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Аксёнов «На благоустройство Феодосии в 2023–2024 годах запланировано выделить около трёх миллиардов рублей».

По словам губернатора, эти деньги будут потрачены на ремонт дорог и тротуаров, а также на «обустройство общественных и придомовых территорий, ремонт кровель и сетей водоснабжения».

Речь об этом шла на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Феодосия. Решено посоветоваться с жителями города по вопросу «целесообразности переноса железнодорожных путей с территории феодосийской набережной за черту города».

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина «в районе села Виноградное будет построена больница, объём финансирования — более пяти миллиардов рублей».

Уже в этом году будет разработана проектно-сметная документация, чтобы к концу 2024 года больница заработала, отметил Аксёнов, добавив: «В наших силах выровнять ситуацию, тем более что большинство проблем можно решить без крупных капиталовложений».

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