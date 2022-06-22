Тирана, 22 июня, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 957 человек выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 61 пациент. Об этом сообщило вечером 22 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Во всей России за прошедшие сутки выявили 2474 носителя коронавируса.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 940 случаев заражения коронавирусом, 273 398 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся девять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1045 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло втрое. При этом 797 выявленных случаев приходятся на Тирану.