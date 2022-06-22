Таллин, 22 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Вечером 23 июня по всей Эстонии начнутся празднования одного из любимых праздников жителей Эстонии — Ивановой ночи. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.⁠ee.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Костер

Этот день традиционно отмечается в большой компании на свежем воздухе возле костра. Эстонские спасатели советуют отмечать Иванову ночь в кругу семьи и близких людей и обязательно здоровым. Коронавирус еще не окончательно ушел с эстонских земель, говорится в их обращении.

Для того, чтобы Иванова ночь и Иванов день прошли безопасно, Спасательный департамент Эстонии напомнил несколько правил разведения костра.

Так, разжигать костер можно только на специально подготовленной для этого поверхности, а вокруг этого места не должно быть легковоспламеняющихся предметов. В костре можно сжигать только чистое дерево, а также бумагу и картон.

Для хорошего настроения будет достаточно и маленького костра. Имеет значение не его размер, а та атмосфера, которую костер создает, напомнили спасатели

Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от здания или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра — на расстоянии не менее 15 метров от здания или мест хранения горючих материалов. От леса костер должен находиться на расстоянии не менее 20 метров.

Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (песок, ведро с водой или огнетушитель). Огонь нельзя оставлять без присмотра. Когда празднования Иванова дня заканчиваются, костер обязательно нужно потушить.

Под рукой должен иметься заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было вызвать экстренную помощь по номеру 112. Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костер или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, можно позвонить по инфономеру спасательной службы 1524.

В Иванову ночь и день будут работать патрули Спасательного департамента Эстонии, чтобы убедиться, что костры разведены безопасно, а также информировать людей о том, как в пожароопасный период правильно разводить костры.