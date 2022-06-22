Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Известная актриса Зои Кравиц исполнит роль в новом триллере The Sundance Kid Might Have Some Regrets. Об этом сообщило издание Deadline 22 июня.

Актриса Зои Кравиц The Line Of Best Fit

Предстоящая лента расскажет об ограблении банка сёстрами-близнецами, одну из которых как раз сыграет Кравиц. Имена режиссёра и сценариста картины пока что не разглашаются.

Напомним, Зои Кравиц начала карьеру актрисы в 2007 году, снявшись в трагикомедии «Вкус жизни». В 2022-м артистка сыграла в кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза.

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