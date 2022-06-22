Вашингтон, 22 июня 2022, 20:12 — REGNUM Известная актриса Зои Кравиц исполнит роль в новом триллере The Sundance Kid Might Have Some Regrets. Об этом сообщило издание Deadline 22 июня.
Предстоящая лента расскажет об ограблении банка сёстрами-близнецами, одну из которых как раз сыграет Кравиц. Имена режиссёра и сценариста картины пока что не разглашаются.
Напомним, Зои Кравиц начала карьеру актрисы в 2007 году, снявшись в трагикомедии «Вкус жизни». В 2022-м артистка сыграла в кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза.
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