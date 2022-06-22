Рига, 22 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Самый популярный народный праздник Латвии Лиго (23-24 июня) обещает быть необычайно жарким впервые за несколько последних лет. Об этом сообщил местный портал press. lv со ссылкой на прогнозы синоптиков.

74.mchs.gov.ru Жара

Отмечается, что с наступлением астрономического лета в Латвии ожидается первая в этом году волна жары. Ближайшие дни будут в основном сухими и солнечными, с медленным ветром и постепенным повышением температуры воздуха до +30 градусов.

В ночь на Янов день 23–24 июня будет дуть слабый ветер, небо будет преимущественно ясным, местами сформируется туман. Температура воздуха на рассвете понизится до +9…+14 градусов.

В конце недели возможны тропические ночи — температура воздуха в некоторых районах страны может оставаться на протяжении всей ночи выше +20 градусов. Жара, вероятно, сохранится и в начале июля. Максимальная температура воздуха днем может составить +33 градуса.

Лиго или Янов день — латышский народный праздник. Отмечается в ночь с 23 на 24 июня и считается одним из самых больших и популярных праздников среди латышей. День перед Лиго называют Зеленым днем или днем Лиги. Включен в Культурный канон Латвии.

В России праздник известен как День Ивана Купала и ежегодно отмечается по новому календарю 7 июля.