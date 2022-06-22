Лондон, , 19:53 — REGNUM Музыкант Элтон Джон представил свою коллекцию NFT-активов под названием Rocket Man. Об этом 22 июня пишет портал SRSLY.

Элтон Джон Ernst Vikne

В линейку вошли виртуальные ховерборды с различным дизайном. Как отмечает портал, с помощью этих ненастоящих устройств покупатели смогут перемещаться по метавселенной. Элтон Джон также заявил, что все деньги, полученные с продажи его NFT-коллекции, пойдут в фонд борьбы со СПИДом.

Напомним, что ховерборд — это вымышленное устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колёс стоят антигравитаторы. Само понятие «ховерборд» («скейтолёт» в русском дубляже — ИА REGNUM) придумал Роберт Земекис для фильма «Назад в будущее 2» — главный герой картины Марти МакФлай (Майкл Джей Фокс) попадает в будущее и там ездит на ховерборде, спасаясь от Биффа Таннена (Томас Ф. Уилсон) и его друзей.

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