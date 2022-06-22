Тосно, Ленинградская область, 22 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции застрелили 62-летнего мужчину, который до этого открыл огонь по коллекторам и ранил одного из них. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Pixabay.com Охотничье ружье

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о конфликте мужчины с двумя представителями кредитной организации на территории частного домовладения в пос. Рябово полиции стало известно 22 июня около 10 часов утра.

Конфликт обернулся стрельбой: мужчина произвёл в сторону коллекторов выстрел из охотничьего ружья, один из визитёров был ранен в плечо и спину, второй успел убежать. Также с места происшествия скрылся и стрелявший.

Прибывшие полицейские сумели обнаружить стрелка неподалеку от поселка.

«В ходе переговоров полицейские пытались убедить гражданина сдаться, однако на законные требования он не реагировал и направил оружие в их сторону. На основании Федерального закона «О полиции» полицейские применили табельное оружие, причинив нападавшему смертельное ранение», — говорится в сообщении Главка МВД.

По результатам проверки случившегося будет принято процессуальное решение.