Рига, , 19:52 — REGNUM

Евро

Самоуправления Латвии пытаются сэкономить на украинских беженцах, размещая их в муниципальных учреждениях или служебных зданиях, но даже при этом не удается полностью компенсировать эти расходы. Об этом заявил мэр города Тукумс Гундар Важа, сообщило агентство LETA.

По его словам, самоуправление несет расходы по такому размещению, хотя речь не идет о коммерческих зданиях. В то же время обещавшее возместить расходы правительство не спешит с выплатой компенсаций, подчеркнул он: «Нас больше беспокоит то, что потраченные на украинских беженцев деньги не получены с государства».

По его подсчетам, с февраля 2022 года мэрия выделила на беженцев с Украины около 800 000 евро, но взыскано с государства только 300 000 евро. В настоящее время в Тукумском крае размещено около 700 таких беженцев.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьером Эстонии Каей Каллас обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с совместным письмом.

Они утверждают, что события на Украине создали гуманитарные вызовы для стран ЕС, принимающих беженцев, и просят финансовой помощи Брюсселя.