Луганск, 22 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Группы украинских военных ежедневно выходят на связь и просят дать им возможность выйти на территорию, подконтрольную войскам ЛНР, сообщил 22 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в эфире «Россия 1».

U.S. Army Europe ВСУ

Очень часто такие попытки приводят к тому, что эти группы уничтожаются контрразведкой Украины и заградотрядами, пояснил он.

«Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих ВСУ. Чаще всего просят возможности безболезненно и, скажем так, безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться, однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды — то есть подразделения, которые планируют сдаваться в плен, они определяются местными органами контрразведки вооруженных сил Украины и точно так же на месте уничтожаются в назидание всем остальным», — рассказал Иван Филипоненко.