Минск, 23 июня 2022, 01:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предаст Россию, если у него будет такая возможность. Об этом 22 июня в эфире YouTube-канала «Зеркало» заявил белорусский политический аналитик Артём Шрайбман.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в западной прессе появилась информация о том, что США готовы отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Александр Лукашенко заявил, что готов на такую сделку. Однако в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него этот вариант транзита неприемлем.