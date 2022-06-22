Минск, 23 июня, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко предаст Россию, если у него будет такая возможность. Об этом 22 июня в эфире YouTube-канала «Зеркало» заявил белорусский политический аналитикАртём Шрайбман.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Пока неясно, что может предложить Запад такого привлекательного, чтобы Лукашенко мог выбраться из той степени зависимости [от России], в которую он попал. Но если какое-то окно возможностей появится, и Лукашенко ещё будет во власти, то он обязательно им воспользуется. А для себя и своих искренних пророссийских сторонников он объяснит это тем, что это не он предаёт Москву, а это Россия не выполнила каких-то обязательств перед союзником». Артём Шрайбман

Как сообщалоИА REGNUM, в мае в западной прессе появилась информация о том, что США готовы отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Александр Лукашенко заявил, что готов на такую сделку. Однако в июне президент УкраиныВладимир Зеленский заявил, что для него этот вариант транзита неприемлем.