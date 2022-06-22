Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Боевик «Топ Ган: Мэверик» сумел собрать в мировом прокате $902 млн. Об этом сообщил портал Comicbook 22 июня.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Так, сборы картины в домашнем прокате составили $475 млн, а за пределами США —$427 млн. «Топ Ган: Мэверик» также стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза, сыгравшего в ленте главную роль.

Напомним, мировая премьера боевика «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая 2022 года. В России релиз фильма был отменён.

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