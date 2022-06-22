Вашингтон, 22 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Боевик «Топ Ган: Мэверик» сумел собрать в мировом прокате $902 млн. Об этом сообщил портал Comicbook 22 июня.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Так, сборы картины в домашнем прокате составили $475 млн, а за пределами США —$427 млн. «Топ Ган: Мэверик» также стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза, сыгравшего в ленте главную роль.

Напомним, мировая премьера боевика «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая 2022 года. В России релиз фильма был отменён.