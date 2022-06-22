Чебоксары, , 19:41 — REGNUM В Чебоксарах завершено судебное разбирательство по факту дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Суд вынес обвинительный приговор, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний мужчина, который находится под стражей в исправительной колонии № 1 УФСИН, расположенной в Чебоксарах. Правоохранители установили, что 20 января 2022 года при выходе в прогулочный дворик, недовольный действиями сопровождающего его сотрудника колонии, дважды толкнул его, отчего тот ударился о стену.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»). С учётом наказания по предыдущему приговору он получил три года колонии особого режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье был вынесен приговор осуждённому в Чебоксарском районе. Он получил пять лет, а с учётом неотбытой части наказания общий назначенный срок составил 5,5 года.

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