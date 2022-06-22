Новошахтинск, Ростовская область, 22 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Съёмки завода в городе Новошахтинске (Ростовская область), по которому был нанесён удар с беспилотников, вели за несколько дней перед этим с американского спутника Worldview-1.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

Как сообщают РИА Новости, 19 июня — за три дня до удара по НПЗ — американцы получили со спутника координаты завода и остальную визуальную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в 08:40 и в 09:23 мск по НПЗ были нанесены удары с беспилотников. Затем произошёл пожар, вызвавший повреждение оборудования.