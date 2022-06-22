Вашингтон, 22 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Перчатку с лезвиями, которую носил актёр Джонни Депп в фильме «Эдвард руки-ножницы» продали на аукционе. Об этом 22 июня пишет TMZ.

Цитата из к/ф «Эдвард руки-ножницы». реж Тим Бёртон. 1990. США Человек-эксперемент

По данным СМИ, перчатку купили более чем за $81 тыс. Как отмечает издание, это в два раза дороже изначальной стоимости.

Напомним, что картина «Эдвард руки-ножницы» вышла в 1990 году. Режиссёром фильма выступил Тим Бёртон.