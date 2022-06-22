Ярославль, , 19:45 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов проверил ход ремонтных работ на улице Первомайской в центре Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт на улице Первомайской в Ярославле Мэрия Ярославля

Сейчас подрядчик ремонтирует участок улицы от Волжской набережной до Красной площади.

«Участок дороги от Волжской набережной до Красной площади на сегодняшний день находится в работе. Перекрыто движение на период производства работ. Здесь уже проведён демонтаж бортового камня, тротуарной плитки, опор освещения. Важно, что на этом участке мы проведём прокладку кабеля и сетевых провайдеров подземным способом, для того, чтобы освободить улицу от свисающих проводов. Завершить работы планируют за 15-20 дней», — сообщил Мотовилов после инспекции.

Напомним, в дальнейшем работы будут также проводиться на участках от Богоявленской площади до площади Волкова и от площади Волкова до Красной площади. Все работы планируется завершить к 1 сентября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Ярославля изменится организация движения из-за ремонта