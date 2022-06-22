Ярославль, 22 июня 2022, 19:45 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов проверил ход ремонтных работ на улице Первомайской в центре Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Сейчас подрядчик ремонтирует участок улицы от Волжской набережной до Красной площади.
Напомним, в дальнейшем работы будут также проводиться на участках от Богоявленской площади до площади Волкова и от площади Волкова до Красной площади. Все работы планируется завершить к 1 сентября 2022 года.
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