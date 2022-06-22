Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM В Екатеринбурге на улице 8 Марта, 203 может появиться индустриальный парк. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Екатеринбург Екатеринбург.рф

Ранее на участке земли площадью более 15 тыс. кв. метров размещался хлебозавод. Здесь находятся производственные и другие здания с инженерными сетями.

«Эту площадку можно рассматривать как небольшой индустриальный парк», отметил градоначальник Алексей Орлов. И добавил, что уже есть лица, заинтересованные в развитии указанной территории.

Чиновник добавил, что участок планируется сохранить для размещения производств, которые связаны с пищевой промышленностью. Предприятия, которые могут этим заинтересоваться, в Екатеринбурге есть.