Киев, , 19:27 — REGNUM Комик Максим Галкин исключен из списка деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает 22 июня официальный сайт украинского министерства культуры.

Злой клоун Цитата из к/ф «Оно». Реж. Андрес Мускетти. 2017. Канада, США

Отмечено, что г-н Галкин был внесен в этот список в ноябре 2021 года без указания конкретных причин. Тем не менее, это лишало Галкина возможности въехать на территорию Украины.

Напомним, Максим Галкин покинул Россию в марте 2022 года после начала специальной военной операции с целью денацификации Украины и защиты народа Донбасса.

Позднее, уже находясь в Израиле, Галкин выступал с публичной критикой российской военной спецоперации.