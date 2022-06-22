Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Американская певица Оливия Родриго состоит в отношениях с диджеем Заком Биа. Об этом 22 июня пишет BuzzFeed.

Оливия Родриго NME

По данным СМИ, роман пары начался ещё в начале 2022 года. «Они встречаются со времен Суперкубка. Они очень нравятся друг другу», — рассказал изданию источник.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго встречалась с продюсером Адамом Фэйзом. Однако они расстались зимой 2021 года.

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