Вашингтон, 22 июня, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Американская певица Оливия Родриго состоит в отношениях с диджеем Заком Биа. Об этом 22 июня пишет BuzzFeed.

NME Оливия Родриго

По данным СМИ, роман пары начался ещё в начале 2022 года. «Они встречаются со времен Суперкубка. Они очень нравятся друг другу», — рассказал изданию источник.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго встречалась с продюсером Адамом Фэйзом. Однако они расстались зимой 2021 года.