Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинске метротрамвай запустят к концу 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске Gubernator74.ru

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита на общую сумму около 73 млрд рублей реализуют два крупных проекта. Один из них касается обновления трамвайной системы, а второй — собственно метротрамвая.

Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин прогнозирует, что ежегодно этим видом транспорта будут перевозить порядка 75 млн пассажиров. Как сообщало ИА REGNUM, сделать вместо метрополитена метротрамвай в городе решили весной 2021 года.