Сыктывкар, 22 июня, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Российская версия музыкального конкурса «Евровидение» будет организована в Сыктывкаре. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Российского союза молодёжи.

Albin Olsson Евровидение

Как сообщил источник, соревнование пройдёт с 7 по 11 ноября 2022 года. Участниками конкурса станут 50 вокалистов из числа студенческой молодёжи, а в качестве экспертов выступят известные музыканты и продюсеры.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании российского аналога «Евровидения». Позднее идею продюсера поддержали многие популярные артисты.